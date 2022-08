Natalia Piergentili y el plebiscito: “Ambas opciones tienen caminos de salida”

La timonel del PPD se refirió a la situación de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, especialmente tras el acuerdo firmado por los partidos oficialistas

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili abordó esta mañana las palabras del presidente Gabriel Boric quien aseguró que de ganar el Rechazo el próximo 4 de septiembre, la mejor opción es elegir nuevos convencionales para comenzar otro proceso constituyente. Respecto de estas declaraciones, Piergentili aseguró que “él está por al apruebo sin duda, pero fue responsable y claro en plantear una ruta en el escenario B”.

En esta línea, la timonel del PPD afirmó que no existe temor en la ciudadanía sea cual sea el resultado del plebiscito. “Ambas opciones tienen caminos de salida (…) lo más relevante el 5 de septiembre es que Chile tiene una fractura social que tenemos que enmendar y que eso no debiese pasar por el plebiscito sino por las medidas que se tomen asumiendo cualquiera de los dos resultados”, señaló.

Consultada por las dudas sobre el acuerdo de reformas firmado por las coaliciones de gobierno, explicó que “a algunos les costó más a otros menos, pero no me cabe duda que vamos a cumplir la palabra que empeñamos en ese acuerdo y respetar y acoger el llamado del presidente que nos instó a esto. No me cabe duda que el PC va a estar con los votos”.