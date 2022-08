Eugenio Tironi: “La sociedad no está polarizada, en términos de contenidos hay un camino de convergencia”

En diálogo con ‘Quién lo Diría’, el sociólogo y columnista se refirió a la situación actual que atraviesa nuestro país de cara al plebiscito de salida de próximo 4 de septiembre.

El sociólogo y analista político, Eugenio Tironi abordó el momento político del país ad-portas del plebiscito de salida por una nueva Constitución. Sobre este tema, descartó que vivamos en una sociedad polarizada y aseguró estar convencido de que estamos en un “notable camino de convergencia” de ideas gracias al debate público.

El columnista, además hizo hincapié en valorizar el trabajo de la convención constitucional y afirmó que no hay que olvidar que “el estallido fue un quiebre muy importante que nos tuvo a centímetros de una guerra civil o de la interrupción de la vida democrática”. En esta línea, explicó que “el proceso constituyente y la convención nació de esa experiencia y buscó aplicar cirugía mayor”.

Por último, Tironi advirtió a la clase política a ser “muy cuidadosa” con lo que pueda pasar el día después de plebiscito e hizo un llamado a sectores que apoyan la opción Rechazo a un mayor reconocimiento de la Convención. “No sigamos criminalizándola, ironizando, no sigamos riéndonos de ella. Esta fue una catarsis más prolongada de lo que pensamos, expresó más resentimiento y más rabia de la que creíamos que teníamos como sociedad. No sigamos disparando sobre eso porque sería acumular las energías para un nuevo estallido”, señaló el sociólogo.