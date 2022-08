Presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Baja: “Gonzalo de la Carrera es quien más ha recibido reclamos por dichos y gestos”

Nelson Venegas, del Partido Socialista, afirma que incluso, cuando entró el presidente Boric a la cuenta pública, le empezó a gritar garabatos”.

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, Nelson Venegas, el Presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Baja afirmó que Gonzalo de la Carrera ya se ha visto involucrado en otras acusaciones en su contra por dichos y gestos.

“Es el diputado con más requerimientos en contra. No es una situación aislada“, afirmó Venegas, que además afirmó que antes de este caso “habíamos desestimado las declaraciones en redes sociales“.

Respecto de lo que arriesga el diputado de la Carrera, Venegas sinceró que: “No es mucho lo que podemos hacer, más allá de una multa o sanción” añadiendo que: “Mucha gente me pide inhabilitar al diputado, pero no está dentro de nuestras facultades”.

Finalmente, desclasificó una situación que ocurrió en junio pasado. “Quien más a ha recibido reclamos por dichos, gestos y otros, ha sido Gonzalo de la Carrera. Cuando entró el presidente Boric a la cuenta pública, le empezó a gritar garabatos”, concluyó.