Cristián Monckeberg: “En caso de ganar el apruebo no se le va a cambiar una coma en diez o quince años a la constitución”

En conversación con Quién Lo Diría, el exconvencional constituyente, Cristián Monckeberg abordó la ventaja del rechazo en las encuestas y afirmó que “se desaprovechó una tremenda oportunidad de haber construido un texto que interpretara a una mayoría importante (…) hay mucho de sentido común de porqué se está rechazando”.

Además, afirmó que de ganar el Apruebo, al texto “no se le va a cambiar una coma en diez o quince años (…) a lo mejor alguna adecuación de redacción” y añadió que “el esfuerzo al día siguiente va a ser no cambiemos, implementemos”. Consultado respecto de un eventual pronunciamiento del expresidente Sebastián Piñera sobre su opción en el plebiscito, señaló que “hay una coincidencia tácita en que no es necesario hablar. Se sabe lo que piensa”.

Asimismo, el exconvencional añadió que: “Si vamos a tener un nuevo proceso constituyente, espero que sea acotado y que se busquen la manera distinta de elegir a los representantes”, cerró.