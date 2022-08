Senador Lagos Weber: “Espero que las distintas fuerzas políticas hayan escuchado al presidente respecto de abrirse a las reformas”

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, se refirió a la situación política previa al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Respecto de la búsqueda de un acuerdo transversal de contenidos para reformar previo al plebiscito, el senador fue claro. “No está fácil, pero hay una opción. Las distintas fuerzas políticas espero hayan escuchado al presidente respecto de abrirse a las reformas”, expresó.

Sobre esta búsqueda de acuerdos en la materia, Lagos Weber deslizó que: “Hay que entender que si uno no asume el compromiso y el acuerdo político ex ante del plebiscito con antelación en temas sustantivos, no va a servir el ejercicio”.

Consultado por la postura que ha tomado la derecha de cara al plebiscito de septiembre, el ex vocero de gobierno argumentó que: “Se entusiasman con los números del rechazo entonces dicen que es mejor no hacer muchos movimientos. Mejor es mirar hacia atrás, esperaría esfuerzos mayores para entender que la Constitución del 80′ está fenecida”.

Finalmente, Lagos Weber tuvo palabras para las declaraciones del ministro de la Secretaría General de Gobierno, Giorgio Jackson y fue tajante en su crítica. “Es inaceptable. No ayuda en nada y cuesta construir a partir de ahí (…) a cualquier socio le exijo como mínimo que respeten mi biografía. Hablo la mente de Giorgio Jackson”.