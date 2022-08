Dra. Claudia Cortés por eventual quinta dosis: “Aún es temprano para saber si cuatro dosis es suficiente”

La Dra. Claudia Cortés, infectóloga de la Universidad de Chile, analizó en diálogo con ‘Qué Hay de Nuevo’ el panorama sanitario actual de nuestro país. Además, alerto sobre las formas de contagio de la ‘Viruela del Mono‘, que sigue preocupando al mundo.

Este jueves Chile volvió a superar la barrera de los 10 mil casos de coronavirus tras casi 1 mes sin subir de esa cifra. Este aumento en los contagios preocupa a las autoridades, especialmente de cara a la celebración de fiestas patrias, que contará con la presencia de fondas este año, tras casi 2 años sin realizarse.

“Vemos con atención el aumento de casos Covid, pero no con la preocupación de hace dos años. Si bien los casos aumentan, el número de hospitalizados graves y fallecidos no ha subido de manera muy significativa”, explicó Cortés, quien valoró la vacunación de nuestro país. En ese sentido, consultada por una eventual quinta dosis contra el coronavirus Cortés fue clara. “Chile e Israel son los únicos países con 4 dosis de vacunas en su programa (…) no sabemos si cuatro dosis es la cuota suficiente. No ha pasado el tiempo para saberlo. Tenemos que seguir vacunándonos y más hacerlo fácil y accesible. Debería haber un poco más de fiscalización de la vacunación”

Respecto de las variantes del coronavirus y las sub variantes de Ómicron, la infectóloga afirmó que: “Lo nuevo es que Ómicron y sus nuevas variantes siguen apareciendo, y la última variante es súper contagiosa. Las personas que tuvieron Covid hace un mes pueden volver a infectarse con esta. De Ómicron han ido apareciendo más ramas de variantes. No son tan distintas entre ellas, pero si presentan a veces diferentes cuadros clínicos”.

Consultada por la “Viruela del Mono” y la preocupación que despierta en el mundo, la doctora de la Universidad de Chile argumentó que: “El contagio requiere de un contacto de piel con piel. Esto puede ser en una relación sexual, pero no es la única forma en que puede contagiarse”.

Finalmente, llamó a la calma sobre la enfermedad. “Estamos mucho más alerta con esta enfermedad. El mundo está mucho más sensibilizado con las enfermedades”