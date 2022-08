Gonzalo Winter: “Estoy absolutamente disponible a debatir sobre la propuesta constitucional”

Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, estuvo en ‘Quién Lo Diría’ para hablar sobre el proceso previo al plebiscito, y también sobre un documento filtrado del Frente Amplio titulado ‘Aprobar para concretar’, donde se evidencian acuerdos para implementar a la propuesta de la nueva Constitución.

Con respecto a este último documento, Winter comentó que:

”Primero hay que señalar, para ser súper sincero, que este es un documento filtrado que es una comunicación privada no acabada”, continúa ”y que era privada porque pretendía ser pública en la medida que llegara un acuerdo, justamente, de todos los que están por el Apruebo”.

”Lamentablemente se hizo conocido como el documento del Frente Amplio, pero porque era una iniciativa para poder llegar a acuerdos con muchísimos más”, aclaró el diputado.

Sobre el contenido de la conversación filtrada, Winter dice que: ”Son cosas que son perfectamente compatibles, e inclusive, van en la misma línea del texto Constitucional que va a ser plebiscitado el 4 de septiembre”, agregando que: ”Son cuestiones que, a nosotros, nos parecen pisos mínimos que van en las leyes (…) que el mismo texto Constitucional mandata al Congreso o al Ejecutivo a realizar.”

Ante esto, ejemplifica los temas de justicia indígena y la autonomía territorial indígena, ya que: ”La nueva Constitución establece que existirá una justicia indígena y una autonomía territorial indígena, pero no dice qué van a hacer. Y algunos dicen ”ah, entonces quedó incompleta la Constitución”.

”Yo por el contrario no creo que haya quedado incompleta, me parece muy bien que eso no esté en la Constitución porque va generando marcos de acción al vaivén del proceso democrático.”, declaró Winter.

El problema sobre los específicos en los temas anteriormente mencionados, según el diputado, es que:

”Esto ha servido para que la campaña del ‘Rechazo’ presenten escenarios catastróficos que podrían eventualmente darse con esa apertura, y lamentablemente, es bien indignante porque presentan escenarios catastróficos que nadie ha propuesto en esta democracia”.

Acerca de las diferencias -que ya se están comenzando a esbozar- en el oficialismo, respecto de los cambios o implementaciones que se concretarán o no en la nueva Constitución, Winter afirma que se manifiesta:

”Absolutamente disponible a pasar esos debates al mismo texto Constitucional, justamente por la voluntad de llegar a acuerdos de todos los que aprueban. Y en este momento se están iniciando conversaciones de ese estilo, con documento en mano, y la verdad es que han avanzado arto y lo bueno es que el Presidente de la República (…) fue acogido por todos”, cerró el diputado.

