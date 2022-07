Roberto Izikson de Cadem: “Veo al Rechazo invirtiendo mucho en redes pero con muy poca calle”

En entrevista con ‘Quién Lo Diría’, Roberto Izikson, Gerente de Asuntos Públicos en Cadem, habló sobre el pronóstico electoral que, hasta ahora, se vislumbra para el plebiscito del 4 de septiembre, sin descartar que esto podría variar durante las próximas semanas.

Con respecto a la última encuesta Cadem del pasado domingo que mostró un acercamiento entre el ‘Apruebo’ y el ‘Rechazo’, Izikson comentó acerca de los factores que influyeron en la baja por la preferencia a rechazar la nueva propuesta de la Constitución:

”Hay una disminución de 5 puntos, 2 se fueron al aumento del ‘Apruebo’ que pasó de 37% a 39%, 3 se fueron a la ‘no respuesta’ que aumentó de 11% a 14%, y también podemos identificar qué cosas pasaron en la semana que podrían haber influido en este movimiento”, aseguró.

”Probablemente lo más significativo fueron las declaraciones del Presidente de la República el viernes pasado cuando anuncia que en caso de ganar el ‘Rechazo’, él está por continuar el proceso constituyente a través de una Convención. Y eso está reflejado en la encuesta”, continúa, ‘‘Un 74% está de acuerdo con que continúe el proceso, el 70% está de acuerdo con que sea a través de un plebiscito y además, la mayoría está de acuerdo con que sea a través de una Convención Constituyente”.

Para los factores que pueden haber llevado a la caída del ‘Rechazo’, el gerente en Cadem postula 2 elementos:

”Uno, viene desde la declaración del presidente Boric, porque lo que logró es cambiar la agenda. Recordemos que en el plebiscito hay muchas fuerzas que están, en el fondo, jugándose, y una de ellas tiene que ver con el clima del país: con la percepción de que estamos en la situación económica más negativa desde el 97, el dólar a luca, la inflación, la delincuencia, la inmigración, el conflicto de la Araucanía. Y todo eso desapareció de la agenda las últimas semanas y empezamos a hablar del mecanismo, nos metimos en política.”

Ante eso agregó:

”Entonces ahí hay un factor importante porque la caída del ‘Rechazo’ viene principalmente de segmentos que declaran que no han votado ni en el plebiscito de entrada ni en la segunda vuelta, y estaban movilizados por el ‘Rechazo’, desde mi punto de vista, por el clima país más que por la pensión política”

Asimismo, describió el segundo factor como la incertidumbre que dejó entredicha la derecha, en términos de la credibilidad respecto a la continuidad del proceso. ”Creo que ese: ‘en cuánto le podemos creer a que la centro derecha realmente va a estar comprometida con un nuevo proceso’ (…) creo que esas dudas, esa credibilidad, la derecha no logró resolver bien durante esta semana”.

También, se refirió a la reunión que tuvieron la expresidenta Bachelet en conjunto al actual Ejecutivo:

”Le doy poca relevancia a la expresidenta Bachelet porque no me parece que sea una noticia relevante que haya dicho que vota ‘Apruebo’ (…) Yo no le asigno un gran hito a lo de la ex presidenta Bachelet y a su regreso con el presidente Boric”, dijo.

”Creo que más bien esto responde al despliegue completo del gobierno: tenemos una campaña informativa que parece una campaña del ‘Apruebo’, no es una campaña que movilice a votar, tenemos a un Presidente de la República firmando Constituciones”.

Según sus pasadas declaraciones sobre que ”ya no quedan indecisos para movilizar”, Izikson asegura que las encuestas confirman la hipótesis, ya que la caída del ‘Rechazo’ se fue a ‘indecisos’, que es gente que no vota.

”Entonces no hay un gran bolsón electoral en los indecisos, de hecho, este 14% de llamados indecisos, que en verdad en la categoría de encuesta serían ‘no sé, no respondo no voto’, es casi la mitad de la cantidad de indecisos que teníamos para la segunda vuelta presidencial o en proceso electoral normal.”

Enfatiza que hay 2 grandes grupos en los que se concentra el bolsón electoral para el ‘Apruebo’ y el ‘Rechazo’:

”El 12% del ‘Rechazo’ actual es gente que votó por Boric y que hoy rechaza, ahí está el bolsón electoral para el ‘Apruebo’, tiene que tratar de convencer a ese segmento a que, en el fondo, tome una decisión por aprobar”.

”Y para el ‘Rechazo’, además de proteger ese bolsón, (…) tiene que ver con gente que no votó en el plebiscito de entrada ni en la segunda vuelta, y que hoy día rechaza”, continúa, ”y por lo tanto tienen una menor movilización a votar y necesitan que esa gente se mueva. Ya sea porque el voto es obligatorio o por el miedo a la multa”.

Finalmente, esbozó las falencias que percibe en la campaña del Rechazo, y las posibles razones por las que el apoyo a esa opción en el plebiscito ha disminuido en las últimas encuestas.

”Me parece que el ‘Rechazo’ tiene que enfocarse en un eje súper importante, veo un ‘Rechazo’ extremadamente preocupado de las redes sociales con mucha inversión en estas pero muy poca calle”, recalca, ”recordemos que el principal grupo que asegurará el triunfo del ‘Rechazo’ es gente que no votó y que hoy rechaza. Si esa gente no se moviliza, si no hay trabajo en terreno, la brecha entre ambos partidos no será menor”.