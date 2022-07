Vlado Mirosevic: ”La propuesta Constitucional pone a los derechos sociales en el corazón del pacto social”

En entrevista con ‘Quién Lo Diría’, Vlado Mirosevic, Diputado del Partido Liberal y Coordinador del comando ‘Aprueba x Chile’, dio a conocer su perspectiva frente a las mejoras del texto Constitucional y la importancia de los derechos sociales de la ciudadanía, jerarquizando ambos temas según relevancia.

En relación a la campaña del ‘Apruebo’ y sus dificultades, Mirosevic reconoció que esta comenzó tarde:

”El ‘Rechazo’ lleva ya un buen tiempo y, esta, mas bien, ha sido una campaña que se ha organizado desde las regiones, pero que se ha ido organizado espontáneamente. Ahora creo que tenemos una estructura mucho más montada, (…) dejamos atrás la pre-campaña y de ahora en adelante, muchas giras por regiones, eventos, ‘apruebazos’ en distintos lugares, (…) yo diría que partimos tarde”.

Sobre las mejoras del texto Constitucional, el coordinador aseguró que:

”La mayoría de las fuerzas están por hacer mejoras. Incluso la co-coordinadora, Karol Cariola, lo ha dicho. (…) La pregunta es cómo se hace y cuándo se hace, eso es parte del debate que hay, un debate mas bien táctico”, dijo. Añadiendo que: ”Estas mejoras son importantes pero secundarias, porque lo central es que este nuevo texto Constitucional pone a los derechos sociales en el corazón de este nuevo pacto social”.

Profundizando en estas últimas declaraciones, el Diputado dijo:

”Yo he tenido esta conversación con muchísima gente y les pregunto: ‘Bueno, ¿qué cosas hay que cambiar? En general, los acuerdos son cosas que importan pero que son secundarias respecto a lo que se conquista en esta nueva Constitución, por ejemplo, me dicen: ‘Hay que reponer el Estado de Excepción’ ¡Perfecto! nos demoramos 2 minutos en resolver eso una vez que se apruebe el texto”, aseveró. ”En el Congreso vamos a contar con el apoyo de la derecha, no nos demoramos nada con resolver eso”

”Respecto a los alcances de la plurinacionalidad: es una cosa que nos pondremos de acuerdo al tiro. Yo lo he conversado con mucha gente y no hay grandes descensos, por eso, de verdad lo desdramatizo, porque llevo hartas semanas intentando saber cuáles son los nudos críticos, y no hay tantos nudos críticos’‘, concluyó.

En cuanto a las cuestiones concretas que el espectro de la izquierda cambiaría del texto, Mirosevic enfatizó que:

”En todo esto que mencioné (…) son cosas importantes pero que objetivamente, a mí por lo menos, no me dan para decir que no me gusta el texto.”, dijo. ”Al revés, creo que con todo lo que uno mira es obvio que hay que aprobar, y después hagamos reformas secundarias: limitemos la reelección presidencial, quitémosle a los parlamentarios la capacidad de compromiso financiero en el Congreso (…) En todo eso que he mencionado, no es problemático con los sectores que yo he conversado, no es problemático para nada”.

”Tenemos que observar lo que ha estado pendiente los últimos 30 años en Chile. (…) En la seguridad social para proteger a las familias, mayoritariamente de clase media, que si se les enferma alguien de la familia tienen que hacer un bingo o hipotecar la casa para poder salvarle la vida, ahí hemos estado mal, muy mal como país (…) por eso tuvimos el 19 de octubre, y una fractura, hay ciertos dolores que hacerse cargo, eso es lo fundamental.”, zanjó.

El coordinador del comando por el ‘Apruebo’ hizo hincapié en que lo más difícil luego de un hipotético triunfo del ‘Rechazo’, sería ponerse de acuerdo entre ambos partidos.

”Nosotros estamos con la posición del presidente, esto tiene que iniciarse de nuevo. Pero claro, en eso la derecha no está de acuerdo, ahí va a ser difícil. Lo digo de esta manera para ser mas explícito: me es mas fácil ponernos de acuerdo en el Congreso sobre cambiarle el nombre al Poder Judicial, en caso que se apruebe el texto, que en caso que se rechace, ponernos de acuerdo en cuál es el mecanismo que sigue, eso si que va a ser difícil”.

Finalmente, realzó la necesidad de votar ‘Apruebo a modo de ganar un camino seguro para el país:

”Van a haber 10 opciones distintas de cuál es el mecanismo, eso si que va a demorar. Y las urgencias sociales que tenemos en Chile son hoy día, no podemos dejar pasar mas tiempo”, continúa, ”el camino mas rápido, mas seguro, mas cierto es, sin duda, el del ‘Apruebo’, y después le haremos mejoras. Pero mejoras que son secundarias al corazón de la nueva Constitución donde ganamos mucho. Durante 30 años no fue posible ponerse de acuerdo sobre: derechos de las mujeres, los pueblos originarios, el derecho de la vivienda. Muchas cosas no fueron posible y eso, hoy día se logra”, cerró.