Senador Rojo Edwards tras fallida acusación a Siches: “El Partido Republicano ha liderado la oposición y lo demostró”

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, el senador Rojo Edwards se refirió a la fallida acusación constitucional contra la ministra Izkia Siches.

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados dio por cerrada la acusación constitucional presentada por la bancada republicana contra la ministra del Interior, Izkia Siches.

La Cámara de Diputados decidió acoger la cuestión previa de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, dejando así sin efecto alguno el libelo presento por la bancada republicana de la Cámara Baja. Esta, la apuntaba como responsable de “infringir la Constitución y las leyes y dejar éstas sin ejecución”.

Con 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, el hemiciclo decidió el libelo no cumple con los requisitos constitucionales para seguir su curso, por lo que se entenderá como no interpuesto y por ende, no continuará su trámite.

Sobre este fallido libelo acusatorio, el senador Rojo Edwards apuntó que: “Nos parece lamentable que la UDI haya apoyado a la ministra Siches (…) hay un problema de la UDI que busca su destino”.

Asimismo, valoró la actitud de su partido. “El Partido Republicano ha liderado la oposición y lo demostró. Es evidente el liderazgo que hemos tenido en temas de seguridad y en la oposición al Gobierno”.

Finalmente, destacó que José Antonio Kast, ex candidato presidencial del Frente Social Cristiano y apoyado por Chile Vamos “ha tenido la sabiduría de no involucrarse en la campaña del rechazo”.