Entrevistas Eduardo Aninat: “Hacienda debió pedir respetuosamente al Banco Central una intervención, lo habrían hecho mejor” En conversación con ‘Más que Números’, el ex ministro de Hacienda, Eduardo Aninat se refirió al rol del Banco Central y Hacienda. Esto, ante la sostenida alza en el precio del dólar en Chile, que traspasó ya los $1.000. Sobre el plebiscito de salida, el ex ministro de Hacienda afirmó que: “Yo rechazo con alternativas. Rechazo bajo la opción que se pueda bajo distintas formulas construir un cambio constitucional más racional y más unificador. Soy más optimista”. En relación con la Reforma Tributaria presentado por el Ejecutivo, Aninat detalló que: “Me da lo mismo la diferencia que tengamos con el promedio de carga tributaria con el resto de los países de la OCDE. Lo que me importa es qué tipo de tributación tendremos como país, que es diferente a los grandes, y cómo eso contribuye al progreso”. Respecto de las palabras de Mario Marcel, que pidió un diagnóstico del Banco Central por la situación del dólar, el ex jefe de la billetera fiscal argumentó que: “Quizás a Mario Marcel se le salió una palabra no tan perfecta, pero hay que perdonarlo porque está peleando como 10 batallas al mismo tiempo”. Finalmente, Aninat fue tajante sobre una intervención por el tipo de cambio. “Me habría gustado que en vez de un experimento de intervención pequeña de Hacienda, le hubiera pedido esa tarea respetuosamente al Banco Central porque lo habría hecho mejor“, cerró.

