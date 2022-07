Ministro Marcel despeja dudas por Bono Invierno: “Un IFE es muy distinto a lo que estamos presentando”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió en conversación con ‘Lo Que Faltaba’ al Bono Invierno presentado por el Ejecutivo.

En relación con las dudas que existen por el bono anunciado por el gobierno, Marcel despejó la incertidumbre respecto del panorama inflacionario. “Entiendo la preocupación por el bono Invierno, considerando la situación inflacionaria, pero es un beneficio de una magnitud distinta a los que vimos en el 2021”.

Sobre las críticas hacia el presidente Boric por haber hace una semana afirmado que no habría un IFE, Marcel fue tajante. “Al presidente Boric le preguntaron por un IFE, y dijo que no porque un IFE es muy distinto a lo que estamos presentando acá con el bono Invierno”.

En relación con el panorama inflacionario que afecta a Chile y el mundo, Marcel precisó que: “Es importante aclarar lo que puede hacer un dólar alto y lo que no puede hacer. Presiona los precios, pero no va a pasar lo de los ’80 de que muchos tenían deudas en dólares”. En ese mismo punto, el ex presidente del Banco Central anticipó que: “Terminaremos este año con 1,3% de déficit estructural. Estamos casi en la décima parte de la del año pasado”.

Finalmente, sobre la Reforma Tributaria, Marcel argumentó que: “Hay muchas dudas legítimas. Que se conozca la Reforma Tributaria ayuda a que se despejen muchas de estas dudas”, cerró.