Entrevistas Insulza sobre Ricardo Lagos: “Hay cierto temor a la nueva Constitución, y eso crece cuando gente que debiese estar a favor se muestra en contra” {"multiple":false,"videos":[{"key":"oWirERqwpf","duration":"00:08:36","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/7413d55217d26d6b9c3e9280260b2d53.mp4"}]} El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, se refirió a las declaraciones del ex presidente Ricardo Lagos en relación con el plebiscito. “El llamado a mi sector es que explique por qué la nueva Constitución es buena, no por qué ‘no es tan mala'”, afirmó José Miguel Insulza en conversación con ‘Quién lo Diría’ de Radio Infinita. Sobre la campaña de cara al plebiscito de salida, el senador socialista afirmó que: “Aquí falta convicción. Llevamos solo 1 semana de campaña y hasta ahora el enfoque es ‘qué le cambiarías’ a la nueva Constitución. Llegó la hora de decir por qué es buena”. En esa línea, fue claro en su postura. “Creo que esta nueva Constitución vale la pena. Claro, habrá que reformarla, pero es una Constitución más democrática”. Finalmente, sobre las palabras del ex presidente Ricardo Lagos, Insulza fue tajante. “El no pronunciamiento del presidente Lagos por cierto que perjudica. Hay cierto temor a la nueva Constitución, y eso crece cuando gente que debiese estar a favor se muestra en contra”.

