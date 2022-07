Jaime Bellolio: “El 5 de septiembre vamos a necesitar un nuevo acuerdo como el del 15 de noviembre”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czxwjiV8XXv","duration":"00:16:50","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/9208be2bd95c4b9f24c31e975c26fe60.mp4"}]}

El ex ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la situación de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

En diálogo con ‘Quién lo Diría’, Bellolio afirmó que: “Hay parte importante del centro y la centro izquierda que van por el Rechazo”.

Consultado por su opinión respecto de la posición del presidente Piñera, quien aún no ha expresado si va por el ‘Apruebo‘ o el ‘Rechazo‘, el ex Vocero del ejecutivo fue claro. “Si el expresidente Piñera no se ha expresado sobre el plebiscito, es solo porque no le parece pertinente dar su opinión”.

Sobre lo que debe ocurrir luego del plebiscito, Jaime Bellolio planteó tajantemente que: “El 5 de septiembre vamos a necesitar un nuevo acuerdo tipo 15 de noviembre, un nuevo acuerdo por la paz, gane lo que gane”.

Finalmente, el ex diputado también entregó su opinión sobre el texto constitucional: “Hay bastante consenso sobre lo malas de algunas propuestas en el texto de nueva Constitución. Creo que estamos más cerca de un acuerdo de lo que nos quieren hacer pensar”.