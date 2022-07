Sergio ‘Cachito’ Vigil, entrenador de las Diablas: “Ganar no es solo un resultado numérico, es ser mejor que el día anterior”

Las ‘Diablas’, la selección femenina de hockey césped, está haciendo historia en el Mundial de la disciplina en los Países Bajos. No solo clasificaron por primera vez a la más alta competencia del hockey césped, sino que además lograron meterse a octavos de final gracias a una victoria frente a la poderosa Irlanda, hasta ahora subcampeonas vigentes del torneo. La hazaña ha sido producto de un proceso largo y un trabajo conjunto entre las jugadoras y el entrenador, Sergio ‘Cachito’ Vigil, con resultados que están demostrando el excelente nivel del hockey femenino chileno.

Desde los Países Bajos, el propio Cachito Vigil se tomó el tiempo de conversar con el panel deportivo de Salimos Jugando, en donde entregó las claves del gran desempeño de las ‘Diablas’ y reveló la filosofía que hace al equipo siempre ir por más:

“No queríamos venir a participar, queríamos venir a competir. Queríamos tener la posibilidad de ganarnos a nosotros mismos en cada partido”.

De todos modos, Cachito le baja el perfil a anotar triunfos en la cancha, asegurando que el proceso con las jugadoras va mucho más allá de eso.

“Se está ganando desde hace tiempo… Pero no es ganar solo en resultado numérico. Ganar es ser mejor que el día anterior. Ganar es ir por más”.

Además, mostró admiración por sus dirigidas, que no solo han llevado a Chile a nuevas glorias deportivas, sino que además han conformado una comunidad:

“Lo que más hace disfrutar a este equipo es exigirse juntas. Este equipo eligió ser una familia… Siempre verán a este equipo reír, pero con ojos de conquista… Podemos ganar, pero nunca dejamos de aprender y crecer”.

Vigil, oriundo de Argentina con amplia trayectoria en el hockey tanto como jugador como entrenador, aprovechó también de declarar su profundo cariño por Chile:

“Chile es un país con personas que me abrieron la puerta y me acompañaron a compartir un sueño. Un sueño de crecimiento, un sueño noble, a través del deporte. Me dieron la posibilidad de volver a un Mundial… Me permitieron volver a estar donde amo… “Agradezco a la vida, a Dios, a las chicas y al hockey de Chile dejarme hacer lo que más amo, que es el proceso de aprendizaje. Sueño más que con los resultados, sueño con dejar una huella humana”.

Las ‘Diablas’ se medirán ante Bélgica por octavos de final del Mundial en los Países Bajos este sábado desde las 13:30, y Sergio ‘Cachito’ Vigil tiene una promesa para los hinchas:

“Desde el primer minuto se van a encontrar con un equipo que va a jugar para llegar a los cuartos de final”.