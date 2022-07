Felipe Delpín, presidente de la DC tras Junta Nacional: “El ánimo nuestro es no expulsar a nadie”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"b4DVIkfB0u","duration":"00:10:31","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/6bf93c5127e8917bf4814be287692b59.mp4"}]}

El presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpín, se refirió a la decisión del partido de apoyar la opción apruebo en el plebiscito.

En diálogo con ‘Quién lo Diría’, el timonel de la DC y alcalde de La Granja afirmó que: “Los partidos políticos tienen que ser capaces de ponerse de acuerdo como siempre lo ha hecho la DC (…) lo de la libertad de acción yo me pregunto: ¿Qué es en un partido? Mejor nos disolvíamos”.

En relación con quienes se manifestaron por el rechazo en el partido, Delpín fue claro. “La gran mayoría de quienes votaron rechazo no se van a ir del partido ni van a hacer campaña por el rechazo, lo doy por firmado”. Asimismo, descartó la idea de expulsar a esas personas. “El ánimo nuestro es no expulsar a nadie. No está en nuestro deseo. Creemos que todos somos necesarios en la Democracia Cristiana”.

Finalmente, en relación con la postura de la derecha, el alcalde de La Granja fue tajante en sus críticas. “No creo que la derecha esté dispuesta a hacer ningún cambio (…) no lo hicieron en el año 90. Se firmaron acuerdos para reformas y no lo respetaron. El mismo Coloma dice que se sienten cómodos con la Constitución del 80”.