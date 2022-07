Osvaldo Andrade tras carta de ex presidente Lagos: “No da lo mismo que mantenga una actitud equidistante de uno u otro texto”

Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo e histórico militante del Partido Socialista, se refirió a la carta enviada por el ex presidente Lagos.

Sobre esta carta del ex mandatario, Andrade afirmó que: “El presidente Lagos se equivoca en situar ambas cartas en el mismo nivel. La constitución del 80’ tiene un tema de origen que la inhabilita”. En la misma línea, explicó la importancia que tiene el ex presidente de Chile en la política local del país. “Estamos hablando de un ex presidente socialista. No da lo mismo que mantenga una actitud equidistante de uno u otro texto”.

En relación con un posible segundo proceso constituyente, el ex ministro planteó que: “¿Desde dónde comenzamos esta posible segunda etapa? En ese sentido el ex presidente comete un error al no pronunciarse”.

Consultado por su percepción del texto constitucional y el proceso en general, Andrade argumetnó que: “Esto es más que un problema de texto. El texto es bastante más razonable de los prejuicios que se originaron en un principio por el exceso de elocuencia de los convencionales”.

Asimismo, apuntó hacia la derecha, principal bloque que propone un ‘Rechazo’ con reformas. “Con la derecha tengo un problema. Entiendo que la gente tenga derecho a cambiar de opinión, pero ya hemos vivido los momentos en que la derecha propuso cambios constitucionales y después no se cumplió nada”.

Finalmente, sobre la ex presidenta Michelle Bachelet y su postura frente al plebiscito, el ex ministro socialista explicó que: “Esperaría un pronunciamiento de ella, vale la pena escucharla”.