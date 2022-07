Javiera Parada: “El texto propuesto por la convención no es bueno, aprobar para reformar es una ilusión”

La gestora cultural e impulsora de la campaña “Marca AC”, Javiera Parada, se refirió a su posición ante el plebiscito de salida. Ayer, junto a otras figuras de la política, mayormente de la centroizquierda, enviaron una carta afirmando que iban a rechazar en septiembre.

En relación con la actual Carta Magna, Javiera Parada afirmó que: “La Constitución del 80’ quedó desahuciada luego del último plebiscito (…) hay un mandato del pueblo de Chile para generar una nueva constitución”.

En esa línea, argumentó que: “La Constitución actual está muerta, y la derecha debe dar muestras y certezas de que comprometerán cambios”.

Asimismo, sobre el texto constitucional propuesto por la Convención, la ex RD planteó que: “El texto propuesto no es bueno y lo de aprobar para reformar es una ilusión. No creemos que el congreso actual colaborará con la reforma” y añadió que “para cuidar la democracia hay que rechazar el texto”.