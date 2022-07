Ex ministro Felipe Larraín por reforma tributaria: “Cuando se dice que la reforma sólo afectará al 3% de los chilenos, eso no es así”

El ex ministro de Hacienda Felipe Larraín se refirió a la reforma tributaria presentada este viernes por el gobierno del presidente Gabriel Boric.

Sobre esta reforma, el ex titular de Hacienda, expresó que: “Supongo que no es en contra de nadie” y dejó en claro que “cuando se dice que la reforma tributaria sólo afectará al 3% de los chilenos, eso no es así”.

En relación con uno de los objetivos de la reforma, como lo es la recaudación fiscal, Larraín planteó: “Yo me pregunto por qué se le carga siempre la mano a los que ya pagan, cuando se podría traer a la mesa a cooperar a quienes siendo informales están por sobre el mínimo exento”.

Finalmente, Larraín declaró que: “Esta reforma tributaria corre por un carril distinto. Se puede aprobar perfectamente con la Constitución actual”.