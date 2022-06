Entrevistas Agustín Squella y su autocrítica de la Convención: “Provocamos una lejanía y disgusto en la gente que cifró esperanza en el proceso” El convencional Constituyente, Agustín Squella, se refirió al fin de la Convención y el panorama político de cara al 4 de septiembre En conversación con ‘Quién lo Diría’ , Squella expresó sus críticas, autocríticas y también valoraciones sobre el proceso constituyente. Sobre esto último, el convencional afirmó que “siempre creí que postular a la Convención tenía sentido. Tuvo sentido, tiene sentido y tendrá sentido pase lo que pase en el plebiscito de salida”. Sobre el plebiscito de salida, y el día después de que el país conozco el resultado de esta votación, Squella fue tajante. “Chile será el mismo el 5 de septiembre, pero con tareas diferentes según el resultado del plebiscito del día anterior”. El académico además, afirmó que: “Una nueva Convención la veo como la más democrática pero la menos viable. La gente ha desarrollado un cansancio y lejanía con la figura de una asamblea constituyente”. Finalmente, fue autocrítico con el proceso. “Hemos dado mucho material. Hemos provocado una cierta lejanía y disgusto en parte de la ciudadanía que cifró mucha esperanza en el proceso constituyente”, cerró.

[{"id_post":55290,"post_title":"Agust\u00edn Squella: “Se apruebe o se rechace, el pa\u00eds no se va a paralizar ni se va a ir por el precipicio”","post_link":"\/convencion-constitucional\/2022\/05\/16\/squella-convencion-apruebo-rechazo.html","post_date":"May 16 2022","image":"\/sites\/2\/2021\/09\/agustin-squella-459x306.jpg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":48715,"post_title":"Agust\u00edn Squella, constituyente: “No incurramos en propuestas que no tiene ning\u00fan destino”","post_link":"\/entrevistas\/2022\/01\/27\/agustin-squella-constituyente-no-incurramos-en-propuestas-que-no-tiene-ningun-destino.html","post_date":"Ene 27 2022","image":"\/sites\/2\/2021\/09\/agustin-squella-459x306.jpg","tag_principal":false},{"id_post":39569,"post_title":"Constituyente Agust\u00edn Squella: “Debemos producir una constituci\u00f3n para el pa\u00eds, no para nosotros”","post_link":"\/entrevistas\/2021\/09\/09\/constituyente-agustin-squella-no-perdamos-de-vista-que-debemos-producir-una-constitucion-para-el-pais-no-para-nosotros.html","post_date":"Sep 09 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/09\/agustin-squella-459x306.jpg","tag_principal":"Quien lo dir\u00eda"}]