Senador Araya: “Las encuestas son una fotografía del momento, y aún no se le presenta el texto constitucional a la ciudadanía”

El senador independiente, Pedro Araya, se refirió en ‘Qué hay de Nuevo’ al plebiscito de salida, y las propuestas en caso de que gane el ‘rechazo’.

Sobre el proyecto que impulsan desde el Senado ante la eventualidad de que gane la opción ‘Rechazo’ en el plebiscito de salida, el senador Araya afirmó que: “Lo que este proyecto garantiza, es que en caso de que gane el rechazo, se pueda continuar con el proceso constitucional con un quórum más bajo”. Además, aprovechó de dejar en claro su postura ante el plebiscito. “Votaré apruebo en el plebiscito de salida. Chile necesita una nueva constitución”.

Sobre las últimas encuestas, donde la Convención y el presidente bajaron en su aprobación, Araya expresó que “siempre lo digo, las encuestas son fotografías del momento, y aún no se le presenta el texto constitucional a la ciudadanía”.

Asimismo, declaró que “es importante que el gobierno se concentre en los temas que son la principal preocupación de los chilenos. Estamos enfrentando una serie de problemas que tienen agobiado a los chilenos. El gobierno debe prepararse en la eventualidad de que gane el rechazo (…) no puede ocurrir que el gobierno se paralice el 5 de septiembre si es que gana el rechazo”.

Respecto de la no asistencia de los ex presidentes de Chile al cierre de la Convención, el senador Araya declaró que: “Uno no puede culpar al presidente Boric por la foto que tendrá el 4 de julio. Algunos convencionales se intentaron dar un gusto y dañaron un proceso que debió ser republicano”.

Finalmente, argumentó que: “RN, UDI y Evópoli entienden que los chilenos quieren una nueva Constitución. La derecha tiene una mejor disposición a los cambios”, cerró.