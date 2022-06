Manuel Marfán: “Hay un borrador que no es bueno para la economía y para la política”

El ex presidente del Banco Central y ex ministro de Hacienda, Manuel Marfán, se refirió a la situación ante el plebiscito de salida.

En conversación con ‘Más que Números’ el ex titular de Hacienda y ex presidente del Banco Central deslizó sus críticas hacia el borrador de la Nueva Constitución. “Hay un borrador que no es bueno para la economía y para la política”, afirmó.

Respecto de su voto en el plebiscito, donde Marfán afirmó que votará ‘Rechazo’ hace algunas semanas, dijo que: “Tengo muy claro mi voto hace bastante tiempo por una razón muy básica. Hay temas que deben ir sí o sí en una Constitución, que garanticen la gobernabilidad”.