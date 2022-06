Rodrigo Valdés por Reforma Tributaria: “Soy partidario de que todos paguemos más impuestos, no solo los más ricos”

El ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió al panorama económico que enfrentará el gobierno en medio de la reforma tributaria.

En medio de la fuerte escalada del dólar, que ayer llegó a un nuevo máximo histórico, Rodrigo Valdés afirmó que: “Los efectos de una intervención del Banco Central se ven, duran un tiempo, pero no son una bala mágica que devolverá el tipo de cambio a los $800”.

En ese sentido, sobre las medidas que podrías tomar el ente emisor, Valdés declaró que: “Los políticos siempre van a alegar contra el Banco Central. Alegan porque sube y porque baja la tasa. Es parte de por qué tenemos autonomía”.

Consultado por el panorama económico que enfrentará el país y el mundo, el ex ministro de Hacienda argumentó que: “Pienso que el escenario de crecimiento negativo y aumento del desempleo en muchas economías, es bastante posible”.

En relación con la reforma tributaria, Valdés comentó que: “Soy partidario de que todos paguemos más impuestos. No sólo los más ricos, sino que mucho más abajo también”.

Asimismo, en la misma línea de la reforma, el economista deslizó que: “Las reglas son las reglas, y el gobierno deberá tener especial cuidado de que los proyectos que cumplen con las reglas, que se aprueben en tiempo y forma. Si a todo este listado que la economía va a tener que ir digiriendo, le agregamos además que todo se hace impredecible, estamos en problemas muy complejos”

Finalmente, ante el plebiscito de salida, Valdés dejó en claro que “no tengo idea qué voy a votar” y afirmó que “estoy muy dudoso y eso no quiere decir que rechazaré o aprobaré. El proceso lo encontré muy poco convocante (…) hay muchas cosas del borrador que no son nada de buenos”, cerró.