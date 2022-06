Amador Pantoja, presidente del Sindicato de trabajadores del Cobre: “Seguimos disponibles y atentos a un llamado del gobierno”

El presidente del Sindicato de trabajadores del Cobre, Amador Pantoja, se refirió en ‘Qué hay de Nuevo’ al cierre de la Fundición Ventanas.

Sobre la reunión que sostuvieron en el sindicato con el ejecutivo tras el anuncio del cierre de la planta, Pantoja afirmó que: “Entendimos que no íbamos a cambiar la decisión del gobierno (…) es bueno que el gobierno sepa que no somos los únicos responsables de lo que ocurre en la zona”.

En relación con la responsabilidad de las empresas en materia medioambiental, Pantoja afirmó que “hay alrededor de 17 empresas, con dos empresas con sistema de monitoreo. Es fácil endosarnos el problema a nosotros, como lo hizo la ministra”.

Asimismo, el presidente del sindicato de trabajadores del cobre, afirmó que: “En el gobierno anterior no hubo relación con el mundo sindical, pese a tener un pacto firmado entre el gobierno y Codelco. No la pasamos bien en los últimos 4 años. Se debieron haber sentado con nosotros para analizar el futuro de Ventanas, no a espaldas nuestras”.

Además, Pantoja emplazó al gobierno por no incluirlos en el diálogo antes de tomar la decisión de cerrar Ventanas. “¿Por qué no nos invitaron a la conversación? Puede que el resultado podría ser el mismo, pero nosotros sentados, buscaríamos puntos de equilibrio”.

Finalmente, desde el sindicato afirmaron que: “No hemos cerrado la puerta. Seguimos disponibles y atentos a un llamado del gobierno”.