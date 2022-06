Alcaldesa de Las Condes por vacaciones de invierno: “Me parece preocupante que el Minsal no haya previsto esto”

En entrevista con ‘Déjate Caer Esta Tarde’, la alcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza se refirió a la decisión del gobierno de adelantar las vacaciones de invierno en etapa escolar y preescolar, para así hacer frente al aumento de enfermedades respiratorias entre menores de edad que se está viviendo en nuestro país.

Peñaloza dirigió duras críticas a la autoridad sanitaria por lo que ella percibe como una falta de capacidad de adelantarse a que algo así podía ocurrir en junio, asegurando que por culpa de eso es que el Ejecutivo termina anunciando esta medida con solo 2 semanas de anticipación: “Lo que uno ve aquí es improvisación, y eso es algo que no podemos tolerar”.

La alcaldesa agregó que: “Como mamá me parece preocupante que el Minsal no se haya adelantado a esto. Desde que tengo memoria los inviernos tienen crisis respiratorias. Sí, estuvimos parados por dos años, pero cómo no se va a poder prepararse para esto”.

Revisa su entrevista completa.