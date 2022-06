Alcalde Codina “no descartaría” la propuesta de Estado de Excepción del ex ministro Delgado, pero con “algunos matices”

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se sumó a la propuesta del ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado sobre un Estado de Excepción en la RM.

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, el alcalde de la comuna de Puente Alto se refirió al estado actual de la seguridad y la delincuencia en nuestro país. Codina, expresó que “el gobierno insiste en declaraciones como las de la ministra Vallejo, que no corresponden”. Además, sobre estas declaraciones, que apuntaron a la promesa de Sebastián Piñera de acabar con la delincuencia, Codina fue claro. “Chile eligió a este gobierno para mejorar las cosas y no para justificarse eternamente en declaraciones equivocadas”.

Consultado por su opinión de la propuesta del ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el alcalde de Puente Alto deslizó que:”No descartaría lo que planteó el ex ministro Delgado con algunos matices”. La propuesta de Delgado fue que: “¿Por qué no pensar, el día de mañana, en un Estado de Excepción en la Región Metropolitana?”.

Finalmente, ante el anuncio del gobierno sobre adelantar las vacaciones de Invierno, Codina valoró la medida. “Me parece razonable, pero primero se debe garantizar la alimentación de los niños que iban a estar en clases”, cerró.