Senador Lagos Weber emplaza a la derecha: “Los chilenos nos vamos a ver enfrentados a un contenido, no a un quórum”

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, emplazó a Chile Vamos tras la decisión en torno a los quórums para reformar la actual constitución.

Respecto de esta iniciativa, Lagos Weber afirmó que: “Yo habría esperado que esta propuesta hubiera venido de la derecha y no de la DC (…) el chileno no irá a votar por un quórum, sino que por un contenido”.

Asimismo, anticipó que él ve difícil “que se rechace una rebaja en los quórums” y señaló que “miro positivamente que se rebajemos los quórums, pero no resuelve el tema del apruebo o el rechazo”.

Sobre el plebiscito de salida, Lagos Weber emplazó a la derecha y declaró que: “Los chilenos nos vamos a ver enfrentados a un contenido, no a un quórum. Si quieren bajarle el costo al rechazo, deben preocuparse del contenido y no de los quórum“. Consultado por su postura, Lagos Weber fue tajante. “Yo esperaré a que se termine el proceso para tomar decisiones”.

En relación con el panorama económico que proyectan las diferentes instituciones, el senador del PPD apuntó que “el escenario que dibuja el Banco Central no es el mejor, nos dice que hasta 2024 tendremos inflación (…) hay gente que hoy no conoce la inflación” aunque advirtió que: “El escenario económico no implica que no podamos impulsar la reforma tributaria. Si se hace un buen trabajo pre legislativo, se llegará a una reforma tributaria razonable”.

Finalmente, sobre las últimas semanas de trabajo del órgano redactor de la nueva Carta Magna, el ex Vocero de Gobierno indicó que: “Ojalá que en las últimas 2 o 3 semanas de la Convención, hagan el mejor trabajo posible, para sacar la máxima unanimidad posible, ya que la derecha decidió ser la cara del rechazo”, concluyó.