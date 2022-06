Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana: “Eliminar las armas en la población civil es difícil pero hay que concretarlo”

Al mando de una de las comunas más afectadas por la violencia de armas, la alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana entiende lo urgente que es avanzar en las políticas de control de armamento en nuestro país. En entrevista con ‘Quién Lo Diría’, la edil sentenció: “Me parece que ir eliminando las armas dentro de la población civil es difícil pero hay que concretarlo. Hoy se trata de que no muera más gente”.

En conversación con Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic, Claudia Pizarro apuntó también que no es suficiente con restringir el acceso a armas si no se hará lo mismo con las municiones: “Ir a comprar municiones es como ir a comprar un kilo de pan. No hay restricciones”.

Revisa la entrevista completa, ocurrida en el espacio matutino de Infinita.