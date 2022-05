Ignacio Sánchez, rector UC, sobre plebiscito: “No corresponde tener posiciones institucionales”

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se refirió en ‘Quién Lo Diría’ a las críticas infundadas que recibió por la supuesta ausencia de la UC en el proceso constituyente.

“No teníamos conocimiento de esta percepción de las convencionales Marcela Cubillos y Constanza Hube. Fueron comentarios gratuitos y no se condicen con la realidad”, señaló Sánchez, apuntando a que la Universidad Católica SÍ participó del proceso constituyente a través de textos académicos, propuestas estudiantiles, documentos del Centro de Políticas Públicas UC y sus propias columnas al respecto.

Lo que Sánchez no comparte es que la Universidad Católica deba emitir una opinión con respecto al borrador del texto constitucional y al plebiscito de salida: “Yo he puesto públicamente mis aprehensiones sobre algunos temas (…) Pero no corresponde tener posiciones institucionales (…) Cada persona tiene que votar en su absoluta libertad interna y lo que nos corresponde es abrir el debate”.

Te dejamos con su entrevista completa junto a Cony Stipicic y Matías De La Maza.