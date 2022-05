Andrés Velasco: “El gobierno se hizo un flaco favor al atar el futuro de su gestión con el de la Convención”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oWk81IbAwK","duration":"00:17:35","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/af53dc00094f5b4c2b0b874d722e0063.mp4"}]}

El ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, abordó el contenido del borrador de la nueva constitución para Chile y expresó sus reparos hacia el gobierno.

En relación con el borrador, Velasco afirmó que: “No creo que sea apropiado hacer una evaluación del texto sobre la base de criterios exclusivamente económicos. Lo central es el marco para el ejercicio del poder político”.

En esa línea, respecto del borrador en general, el ex ministro de Hacienda deslizó que: “El balance es bastante negativo (…) si después de este largo proceso estamos terminando con algo que en materia política no es tan distinto a lo actual, eso no puede ser un buen balance”.

Asimismo, en relación con el carácter regionalista de la nueva constitución, Velasco planteó que: “Chile es un país muy centralizado y hay que descentralizarlo. La fragmentación y atomización total que esta constitución parecería buscar no favorece a nadie, menos a las regiones”.

Además criticó algunas materias que se incluyeron en el borrador de la nueva carta magna. “Me parece extemporáneo que detalles al sistema de salud o de otra política pública se estén discutiendo en un marco constitucional. Eso no corresponde y debilita a la democracia”.

Consultado por cómo cree él que el plebiscito le puede afectar a la administración del presidente Gabriel Boric, Velasco aclaró que: “Depende en qué medida el plebiscito se transforme en un veredicto de su gestión. El gobierno se hizo un flaco favor al atar el futuro de su gestión con el de la Convención”

Finalmente, detalló que: “Veo bastante probable que el plebiscito ocurrirá en un ambiente económico bastante nocivo y difícil”, concluyó Andrés Velasco.º