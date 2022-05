Rosa Devés, primera rectora de la U de Chile: “No basta con poner más mujeres en tal o tal comité”

Bioquímica de la Universidad de Chile. Doctora en bioquímica de la University of Western Ontario, Canadá. Miembro de la Academia Chilena de las Ciencias desde el año 2003. Profesora de biofísica en la Facultad de Medicina desde 1980. Ex prorrectora (2010-2014) y ex directora de postgrado y postítulo de la institución en donde sacó su carrera. Y ahora, primera mujer que ocupará el cargo de rector en los 180 años de historia de la Universidad de Chile. Rosa Devés, quien venció categóricamente en primera vuelta para ocupar el cargo, tiene una trayectoria legendaria incluso antes de asumir.

En entrevista con Quién Lo Diría, la académica y científica aseguró que ‘desde hace tiempo no se tenía un marco valórico común’ en la Universidad de Chile, y planteó como uno de sus principales desafíos el valorar áreas académicas históricamente en manos de mujeres, como lo es la formación: “No basta con poner más mujeres en tal o tal comité. Quizás en política es importante, pero en la Universidad es insuficiente”.

Te dejamos con su entrevista junto a Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic.