Mario Desbordes: “Voy a rechazar, pero no como algunos de la derecha dura que están felices si el proceso vuelve a cero”

El ex ministro de Defensa y ex precandidato presidencial, Mario Desbordes, abordó el panorama político ante el fin del proceso constituyente.

Respecto a los dichos de la ministra Jeanette Vega sobre la existencia de presos políticos en Chile, Desbordes deslizó que: “Hay una ambigüedad tremenda en el gobierno, donde han existido señales opuestas, donde se está intentando indultar delincuentes y por otro lado, se querellan contra un tipo que tiró una piedra al presidente”. Asimismo, afirmó que: “Son demasiadas las inconsistencias en el discurso de las autoridades de gobierno. Está bueno ya para que el presidente les diga que se pongan de acuerdo y comiencen a trabajar”.

En relación con el proceso constituyente y el plebiscito del 4 de septiembre, el ex ministro de Defensa y ex timonel de RN dejó en claro su posición. “No voy a aprobar este texto. Voy a rechazar, pero no voy a rechazar el proceso como algunos de la derecha muy dura que están felices si el proceso vuelve a cero (…) el texto tiene muchas cosas malas”.

En esa línea, Desbordes detalló que: “La gente pedía a gritos una constitución que representara a la mayoría de los chilenos (…) pasaremos de una constitución donde la mitad no se siente representada, a otra donde hay una mitad que no le representa”.

Además, aprovechó de esgrimir sus críticas en contra de la convencional constituyente, Marcela Cubillos. “Participa de LyD, un instituto que cree que está todo bien, que las pensiones están bien y que la salud es perfecta (…) fue una de las que vaticinó que se iba a acabar el mundo con la paridad de género”.

Finalmente, le restó responsabilidad al actual gobierno por el aumento de la delincuencia, ya que esto, según explica, “viene de antes”. “Quiero que al gobierno de Boric le vaya bien (…) no se puede criticar al gobierno por el robo a la ministra Fernández. Es ridículo echarle la culpa a este gobierno del aumento de la delincuencia, llevan dos meses”, concluyó.