Directores de la primera serie chilena de Netflix: “Es una historia que habla de dos Chiles”

Por Matías de la Maza

El miércoles 11 de mayo Netflix estrenará “42 Días en la Oscuridad”, su primera serie chilena 100% original. La historia, inspirada en el caso real del asesinato de Viviana Haeger, y el libro “Usted Sabe Quien” de Rodrigo Fluxá, la trama sigue a Verónica (Claudia Di Girólamo) y su carrera para encontrar a su hermana desaparecida (Aline Kuppenheim).

Además de Di Girólamo y Kuppenheim, Daniel Alcaíno, Amparo Noguera, Gloria Münchmeyer, Néstor Cantillana, Claudio Arredondo y Pablo Macaya, entre otros, completan el elenco de la serie de seis capítulos. Una historia no sólo sobre un caso enigmático, sino que sobre las dificultades de acceder a la justicia, el acoso de los medios y la sociedad chilena en general.

También es un hito para la producción audiovisual local. Casi diez años después de su llegada al país, Netflix tiene su primera serie original chilena.

En conversación con Infinita, Gaspar Antillo y Claudia Huaiquimilla, directores de la serie, explican las claves de esta, lo que significa trabajar con Netflix, y se refieren a los reparos que la familia Haeger expresó de ver su historia representada en la pantalla.

Una conversación que puedes escuchar a través de nuestro podcast Entrevista Infinita y leer a continuación.



N. de la R: la transcripción de la entrevista fue editada y resumida para privilegiar la coherencia.

Gaspar, ya habías trabajado con Netflix en (la película) “Nadie Sabe Que Estoy Aquí” (2020). ¿Cambia mucho la dinámica cuando se trabaja con una plataforma de streaming?

Gaspar Antillo: La dinámica para mí ha sido la que conozco (se ríe), lo que he hecho en ficción ha sido en Netflix con la serie y la película, es el lugar en que me he mantenido y he sido muy afortunado de contar con muy buena recepción por parte de ellos y con una libertad creativa para trabajar que es maravillosa.

El proceso ha sido súper bueno y nos ayudó a sentirnos empoderados con ideas propias, porque siempre nos dijeron, “traten de trabajar la serie desde ustedes, no tratando de disfrazar la realidad como algo más foráneo”.

Claudia, (tus películas anteriores) “Mala Junta” (2016) y “Mis Hermanos Sueñan Despiertos” (2021) son muy representativas de nuestra realidad y lo que es vivir en Chile. ¿Sientes que esta serie se conecta con ese trabajo previo?

Claudia Huaquimilla: Absolutamente está ligado. Me siento muy orgullosa de poder representar la realidad de nuestro país a través de la ficción, sobre todo porque creo que algo que nos cruzao como realizadores (con Gaspar) es que nos encanta el trabajo de personajes. Y en esta historia su gran potencial, además de la trama, está en los personajes.

Yo creo que mucha gente se va a sentir muy identificada no sólo con la familia y su dolor, sino que por los distintos personajes que se ven afectados por este caso. Algo que nos interesó mucho con Gaspar es que esta historia da cuenta de dos Chiles, de dos realidades distintas.

Nosotros venimos de orígenes distintos y esta experiencia de co-dirección también fue eso; un diálogo complementario que nos ayudó a contar desde distintas perspectivas de nuestro país.

¿Cómo llegaron a adaptar esta historia, que es relativamente reciente, para aterrizarla a una serie de ficción?

GA: Es una especie de detonante que nos permitía hacer una radiografía del país de diez años atrás, pero que también permitía generar una serie que fuera un universo en sí mismo. Uno que da cuenta de muchos otros casos y cosas, desde la sociedad misma hasta los medios en Chile.

CH: Una experiencia que fue muy grata fue que, a pesar que no tuviéramos experiencia realizando series, Netflix nos empoderó muchísimo a la hora de respetar nuestro punto de vista y generar un diálogo abierto. Nosotros decidimos lo que íbamos a abordar y dónde íbamos a poner el énfasis. El trabajo estuvo sustentado en una mirada particular de un hecho puntual.

¿Qué creen que la gente va a encontrar en esta historia? Porque muchos pueden pensar que ya conocen el caso real, pero esto es una serie de ficción.

GA: Para nosotros fue importante tratar de encontrar la humanidad en todo esto. Y eso te hace mirar en otros lugares, que quizás no fueron revisados. Existen personas con sentimientos, y para nosotros era importante conocer, estudiar y hacerse preguntas con eso.

Esto se trata al final de diez años atrás en nuestro país y qué cosas podemos sacar en limpio, considerando que quizás como sociedad somos distintos.

Probablemente leyeron la columna de las hijas de Viviana Haeger el año pasado, donde presentaban sus reparos afrente a la serie. ¿Lo tenían en mente? ¿De alguna forma los afectó el saber que hay personas reales detrás de esta historia?

CH: Desde que entramos al proyecto, con Gaspar y todo el equipo artístico las hemos tenido en mente. Obviamente nos dolió que se sintieran afectadas, pero las hemos tenido presente en cada una de las decisiones, desde la escritura del guión hasta el presentar esta historia como algo “inspirado” y no “basado en”, así como en el cómo contar este relato.

También en decisiones que hemos tomado de contacto (con ellas), de las que no podemos dar mayores detalles, pero esperamos que cuando llegue el momento de que la serie salga a la luz, más allá de lo que podamos decir, pueda dar cuenta no sólo para nosotros y para la familia, sino que para otras familias que hayan sufrido una tragedia similar. Que sea un espacio donde se puedan sentir acogidos y donde esté reflejada su mirada, y el dolor que se puede vivir ante la desaparición de un familiar, pero también con los prejuicios de la sociedad, el trato de los medios y la policía.

Nos preguntamos siempre no sólo el por qué contar esta historia, sino cómo contarla, y esperamos que cuando se haya estrenado, genere una conexión y sentido para muchas personas.