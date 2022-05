Ex ministro Bellolio emplaza al gobierno: “Uno se pregunta si la verdadera convicción es la de hace un año o la de hoy”

El ex ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, abordó en diálogo con ‘Quién lo Diría’ el panorama político actual del gobierno de Gabriel Boric.

Sobre las discusiones actuales en la política chilena, Bellolio explicó que: “El debate político se ha precarizado muchísimo. La clave de la política es ponerse en el lugar del otro y considerar al otro como un igual”.

Respecto del trabajo de la Convención Constitucional, el ex vocero criticó la falta de diálogo. “Lo que se ve en la Convención es que no hay interés a un diálogo de todos. Se debe encontrar un marco común donde todos podamos convivir. De esto se trata la política”.

En esa misma línea, el exministro deslizó que: “Necesitamos una nueva Constitución, no hay ninguna duda de aquello. Debemos hacernos cargo de los problemas para el futuro, no solamente los que estaban en el pasado. La constitución no puede ser el espacio de venganza”.

Finalmente, sobre la actitud del gobierno tras los últimos hechos de violencia en el país, Bellolio emplazó al actual ejecutivo. “Parece incompatible que hayan presentado una ley para derogar la ley de seguridad del Estado y ahora la presenten. Uno se pregunta ¿Cuál es la verdadera convicción? ¿La de hace un año o la de hoy?”, concluyó.