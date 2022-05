Ex subsecretaria Daza critica al gobierno: “No se ve con claridad la comunicación de riesgo en torno a la pandemia y las vacunas”

La ex subsecretaria de Salud Pública, se refirió al manejo de la pandemia por parte del gobierno de Gabriel Boric y deslizó sus críticas a la actual administración.

A más de un mes de su salida del gobierno, como una de las figuras clave en el manejo de la pandemia en Chile, la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, criticó a la actual administración. En sus críticas también incluyó a la Convención Constitucional y el trabajo que están realizando con miras a la nueva constitución, donde las reformas al sistema han sido tema de discusión.

En relación con esto, Daza afirmó que: “Hacer reformas estructurales de esta manera, sin evaluar ni medir antes varios factores (…) no hay ningún sistema único que resuelva los problemas de salud”, expresó en diálogo con ‘Quién lo Diría’ de Radio Infinita.

Asimismo, en sus críticas al gobierno destacó la falta de comunicación de riesgo. “Me preocupa enormemente que no veo con tanta claridad la comunicación de riesgo en torno a la pandemia y la vacunación”.

