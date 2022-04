Amaya Álvez: “El reconocimiento de los pueblos originarios debe ser más que algo folclórico y nominal”

La convencional constituyente, Amaya Álvez, hizo un análisis del trabajo del órgano redactor de la Nueva Constitución en diálogo con ‘Quién lo Diría’.

“Parece que no tenemos mucha imaginación institucional, porque no basta con decir que no existirá un Senado como el de ahora. Es necesario recalcar que existe una propuesta de dos cámaras con funciones distintas”, deslizó Álvez tras las críticas al trabajo de la Convención ante el cambio en el Senado.