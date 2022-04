Rodrigo Valdés por aumento del salario mínimo: “Es un riesgo subirlo ahora pero es posible de acomodar”

En diálogo con ‘Quién lo Diría’, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, abordó los anuncios del gobierno en materia de salario mínimo.

Este lunes, el gobierno acordó con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reajustar el salario mínimo en Chile hasta los 400 mil pesos chilenos mensuales a partir de agosto de 2022. Esta medida la había adelantado el presidente Boric como objetivo para este año, y se informó tras la reunión del Ministerio de Hacienda con la CUT. “Es bueno valorar que hayan acuerdos con la CUT. Pacifica y hace mucho más fácil llegar al congreso con acuerdos“, deslizó el ex ministro Valdés.

Tras esto, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, fue claro. “Los anuncios de ayer dan cuenta de una preocupación por los sectores más vulnerables, que no veíamos hace mucho tiempo”, expresó. Igualmente, Valdés dijo que: “Es un riesgo subir el salario mínimo ahora, pero es posible de acomodar en la medida de que no suban los demás precios”.