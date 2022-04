Myriam Hernández a días del estreno de “El Retador”: “El talento artístico en Chile está realmente a un nivel increíble”

La cantante nacional, Myriam Hernández, se refirió al estreno del programa “El retador” de Mega y declaró sentirse ansiosa por el debut de este viernes.

Hernández comentó que dentro de su equipo de trabajo: “Hay una química y una energía muy positiva en el equipo. Estamos muy ansiosos y nerviosos por el primer programa de este viernes, y nos juntaremos en la casa de Diana a ver el programa juntos”.

Consultada si es que la han imitado antes y si ahora la imitaron en el programa, contó que: “No ha llegado ninguna Myriam a “El Retador”, pero si muchas a otros programas en los que he estado. A mi me encanta que me imiten, es como un tributo. Me encanta ver cuando muestran gestos de una. Espero que llegue alguna imitadora”.

Sobre el talento artístico en Chile la cantante detalló que: “Creo que estamos realmente a un nivel increible, tanto en la imitación como en el canto. Cami, por ejemplo, salió de un programa de reality”.

En relación con la vuelta a los escenarios después de la pandemia, Myriam Hernández afirmó que “volver a los escenarios después de tanto tiempo y escuchar a la gente gritando, fue hermoso y muy satisfactorio. Verte de nuevo con tu gente es espectacular”

Sobre las mujeres cantantes en Chile cerró diciendo: “Hay una Mon Laferte, Cami, Francisca Valenzuela, Denisse Rozenthal, y muchas más. Las mujeres que están hoy en día en la escena nacional están siendo muy relevantes“, concluyó.

Este viernes a las 22:30 horas debutará el programa por las pantallas de Mega, justo después de terminado el noticiero central. El espacio está conducido por Diana Bolocco y tendrá como jurado al actor Álvaro Rudolphy, la cantante Myriam Hernández y el periodista argentino Marcelo Polino.