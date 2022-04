Gobernador Orrego: “El medioambiente tiene que estar en el corazón de la planificación de la ciudad”

El gobernador Claudio Orrego se refirió al crecimiento que ha tenido la ciudad de Santiago y detalló los principales problemas urbanos de la capital.

Sobre el crecimiento de la capital, Orrego piensa que “en algún momento debemos discutir cómo queremos que crezca Santiago” y agrega que “mientras más extendida sea la ciudad, más contaminación habrá”.

“Barcelona, que es otra ciudad mucho más densa, ocupa un territorio bastante menor y tiene límites de construcción de máximo 10 pisos. Construir una ciudad compacta no significa tener mega torres“, argumentó el gobernador metropolitano.

Asimismo, la autoridad regional considera que en el contexto hídrico por el que atraviesa Chile “una ciudad del tamaño de Santiago no puede prevalecer si no tiene suministro de agua garantizado y ya llevamos 14 años de sequía. Creemos que el medioambiente tiene que estar en el corazón de la planificación de la ciudad y hasta ahora no ha sido así”.

Sobre los hechos de violencia registrados en el centro de Santiago, Orrego explica que: “Hay que establecer claramente los roles. El que tiene la responsabilidad del orden público es el delegado presidencial“, cerró.