Patricio Fernández y la comunicación del trabajo de la Convención: “Lo más fácil de seguir es el ruido, el conflicto y las ideas delirantes”

El convencional constituyente, Patricio Fernández, analizó el trabajo que realiza la Convención de cara al plebiscito de salida de septiembre.

Respecto del proceso en el que entrará la Convención, donde comenzará el proceso de armonización, Fernández explicó que: “La comisión de armonización debe ser el espacio que no ha tenido la Convención para mirar más allá de lo inmediato y ser capaz de verse a sí misma como un conjunto donde se escuchan unos a otros. Si no lo conseguimos, este momento no va a crecer“, cerró.

Sobre la comunicación por parte de los medios del trabajo de la Convención Constitucional, Patricio Fernández fue crítico. “Lo más fácil de seguir es el ruido, el conflicto y las ideas delirantes. No es fácil seguir que es lo que va quedando de manera real como texto. Hay un primer momento por venir que será atender al texto aprobado”, cerró.