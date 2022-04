Mauricio Duce, abogado: “Uno esperaría que la reforma al Ministerio Público introdujera más controles desde la sociedad civil”

Finalmente, sobre las manifestaciones que se llevan a cabo todos los viernes en Plaza Italia, el abogado Mauricio Duce fue tajante. “A esta altura resulta evidente que en Plaza Italia, se produce una actividad donde un grupo pequeño sigue generando desórdenes. No me cabe en la cabeza cómo a través de estrategias más focalizadas no se ha podido desarticular a ese grupo”, cerró.