Matthei reprocha trabajo de la Convención: “Aunque se apruebe, esta es una constitución que no va a durar nada”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"b4D8CN8A6O","duration":"00:18:52","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/52477c193c23f12ded79fd8564279ea7.mp4"}]}

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al trabajo del órgano redactor de la nueva carta magna y expresó sus preocupaciones. Además, analizó la situación actual que atraviesa su sector y apuntó contra Joaquín Lavín.

Sobre los hechos de violencia vistos en los diferentes establecimientos educacionales, la alcaldesa fue clara. “Los jóvenes estuvieron encerrados dos años y tienen un problema grave de salud mental (…) las mujeres tuvieron muchos años de denuncia sin ser escuchadas y sienten que no pasa nada”.

En la misma línea, sobre las declaraciones del ministro de Educación sobre mantener cerrados los colegios Matthei dijo que: “Alabo el coraje político que tuvo el ministro Ávila”.

Respecto del panorama actual de la centroderecha, la alcaldesa de Providencia dijo que “los partidos de centroderecha se han quedado desconectados con los problemas actuales. No están atacando los programas de la mujer como debieran y no tienen preocupación por el tema del agua y la diversidad, por ejemplo” y añadió que “siguen defendiendo políticas que podrían haber sido muy buenas hace 30 años. Los veo muy reactivos y atrincherados en esas políticas”.

Asimismo, apuntó contra el ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín: “Le tengo mucho cariño en lo personal a Joaquín Lavín, pero le ha hecho un tremendo daño a nuestro sector. No me gusta la gente que hace lo que sea necesario con tal de subir 1 o 2 puntos más aunque eso signifique un daño muy grande al sector”.

En relación con el trabajo constituyente, Matthei declaró que: “Los constituyentes han perdido el respeto de la ciudadanía. Eso es muy grave porque es muy difícil de recuperar“. Además, fue crítica con el texto que pueda emanar del órgano. “Aunque se apruebe, es una constitución que no va a durar nada. Es una constitución con la que no vamos a poder vivir”.