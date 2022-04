Fuad Chahín: “Es una buena señal que el pleno esté siendo más exigente con las normas que aprueba”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oWwmqWyB4q","duration":"00:11:01","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/7e06a99b3b37399e39f69c243933f9b6.mp4"}]}

El convencional constituyente, Fuad Chahín, analizó el trabajo del órgano redactor de la nueva carta fundamental para nuestro país.

Sobre el trabajo del órgano, Chahín dijo que: “Uno a veces echa de menos la autocrítica dentro de la Convención, hay demasiada autocomplacencia. Esto está conspirando contra la imagen de la Convención desde la ciudadanía“.

Consultado por el impacto que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric en la Convención, el ex presidente de la DC afirmó que “no ha tenido mucho efecto. Él envió un mensaje muy claro donde no quería una Convención partisana. Ese mensaje entró por un lado y salió por otro“.

Asimismo, Fuad Chahín valoró la actitud actual del pleno ante la redacción de la carta magna. “El pleno está siendo un poco más exigente sobre las normas que aprueba. Eso es una buena señal”, expresó.