Ian McNiven en picada contra Milad por declaraciones tras partido de la Roja contra Uruguay: “No me parece digno de ningún profesional serio”

El ex gerente de selecciones de la ANFP desmenuzó la crisis por la que atraviesa el fútbol chileno y criticó a Pablo Milad, presidente de la ANFP. McNiven emplazó a Pablo Milad por su gestión y dijo que no le parecía correcto culpar a un entrenador por la no clasificación al Mundial de Qatar 2022.

2-0 fue el resultado con el que la selección chilena se despidió de las Clasificatorias a Qatar 2022 frente a Uruguay el pasado martes en San Carlos de Apoquindo. Los goles de Suárez y Valverde ratificaban el triste presente del equipo nacional

Respecto de la profunda crisis que vive el fútbol chileno, Ian Mcniven deslizó que: “La crisis organizacional parte por el sistema de lo general a particular. Los objetivos de la liga y el de las selecciones son completamente diferentes“, declaró.

Asimismo, el ex gerente de selecciones consideró que: “La solución parte por la infraestructura en el deporte. Si no tienes infraestructura en el alto rendimiento, es muy difícil que puedas optar a resultados“.

Sobre la conferencia que dio Pablo Milad luego del partido con Uruguay, Ian McNiven criticó en duros términos al presidente de la ANFP. “No me parece digno de Pablo Milad ni de ningún profesional serio llamar una conferencia de prensa para el post partido, antes que este termine. La forma me parece impresentable. Echarle la culpa a un entrenador no corresponde“, expresó.

En relación a cómo solucionar el problema que vive el fútbol criollo, dijo que “lo único que queda es que el gobierno o el Estado se haga responsable de esto directamente. El fútbol es un reflejo, queramos o no, del deporte en Chile. No hay voluntad de solucionarlo“.

Consultado sobre la salida de Reinaldo Rueda en enero de 2021, McNiven fue tajante. “Es impresentable la forma en que se declara sobre las ganas de la señora de Rueda de irse, que hay problemas internos, etc”.

Finalmente, el ex gerente de selecciones criticó a Pablo Milad por la forma en que se trajo a Francis Cagigao. “Las decisiones de traer un profesional que viene de afuera del fútbol inglés, como si fuera el mesías del fútbol chileno, no corresponde“, cerró.