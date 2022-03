Mario Desbordes: “Hay gente en la derecha que busca hace rato que el proceso Constituyente fracase”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oWkRYbmfyb","duration":"00:22:52","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/d7bf0eef392e69bd51ea365370c2bf78.mp4"}]}

El ex ministro de Defensa y ex presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes fue crítico con las divisiones internas que han afectado a la derecha en el último tiempo.

El ex pre candidato presidencial de Chile Vamos se refirió en conversación con ‘Quién lo Diría’ de Radio Infinita a la actitud que su sector, Chile Vamos, está tomando para abordar ciertos hechos de la política a nivel nacional. Para Desbordes “Chile Vamos no existe hace un buen rato. Hoy hay varias derechas” y es tajante en su crítica a la falta de unidad dentro del sector “En la derecha las peleas se notan más porque son más brutales”, esgrimió.

Respecto del proceso constituyente que se lleva a cabo en Chile, a pocos meses de que el órgano deba entregar una propuesta de Carta Magna al país, Desbordes fue claro. “Hay gente en la derecha que está de cabeza buscando que el proceso Constituyente fracase hace mucho rato. Es legítimo, pero yo no estoy de acuerdo”.

En la misma línea, el ex timonel de RN expresó que “como van las cosas en la Convención, yo no sé hoy si voy a votar apruebo. Pero no quiero volver a la Constitución actual”.

Finalmente, cerró diciendo que: “Creo que la centroderecha se va a dividir, y en ese contexto pienso en qué hay que aliarse con actores social-cristianos y solidarios”.