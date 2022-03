Alfredo Moreno, ex ministro: “Lo primero que se aprende sobre La Araucanía es que uno no sabe nada”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"b4CkWNhIPg","duration":"00:20:32","type":"audio","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/f92e31ac1b5202dc60bd3d1d0547912e.mp3"}]}

El ex ministro de Obras Públicas y ex ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, abordó la situación que se vive en La Araucanía.

Tras la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, Moreno igualmente dijo que “hay que rescatar lo positivo. El gobierno de Boric puso el tema de La Araucanía como primera prioridad”, expresó.

En la misma línea, luego del fallido viaje de la comitiva presidencial a la Macrozona Sur, el ex secretario de Estado afirmó que “lo primero que se aprende sobre La Araucanía es que uno no sabe nada. Lo que viven las personas en La Araucanía, mapuches y no mapuches, es algo intolerable”.

Asimismo, Moreno analizó que “El problema en La Araucanía es que hay una total desconfianza entre todas las partes” y agregó que “yo creo que hay que darle la mano a todos. Pero no se da la mano con una pistola”.

Finalmente, consultado por el rol que debe tener el Estado para terminar con el grave problema que se vive en el sur del país, Moreno fue tajante. “El Estado tiene que proteger a los más débiles, y eso implica no permitir que los violentos pasen encima de ellos”, cerró.