Entrevistas Marisol Peña: “El proyecto constitucional de Bachelet tomaba lo mejor de la constitución de 1980” {"multiple":false,"videos":[{"key":"czx6IfcGtwq","duration":"00:17:01","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/5275fc40ec5df776db2e9d651a41b013.mp4"}]} La académica de la Universidad del Desarrollo y ex integrante del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, abordó el trabajo de la Convención. A un día de la aprobación del artículo 16 y su inciso número 2, que permitiría aprobar el aborto en Chile, Peña comentó sobre la importancia que tiene y su relevancia en el contexto. “Las cortes internacionales han decidido que en temas valóricos que dividen tanto a la población, no pueden imponerle al Estado un criterio, sino que el Estado tiene libertad en ese sentido“, expresó Peña sobre la aprobación del inciso número 2 y el artículo 16 para el borrador de la nueva Carta Magna de Chile. En relación con el detalle que incluye el artículo 16 en su inciso número 2, Marisol Peña explica que: “Las últimas constituciones latinoamericanas son detallistas porque existe una cultura donde aquello que no se señala expresamente, pareciera que no obliga“, afirmó. Sobre el proyecto de constitución de Michelle Bachelet, la abogada constitucionalista dijo que: “El proyecto Bachelet tomaba lo mejor de la constitución de 1980. Me gusta esa combinación del texto de la presidenta Bachelet, que es fruto de participación ciudadana y concilia la tradición con el cambio”, cerró.

