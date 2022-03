Noam Titelman, economista y fundador del FA: “El destino del presidente Boric está ligado al proceso constituyente”

En entrevista con Quién Lo Diría, el economista y fundador del Frente Amplio Noam Titelman se refirió a los primeros días de la instalación del gobierno de Gabriel Boric y su relación con el proceso constituyente.

Analizando el rol que tendrá el presidente Boric en los meses que quedan de la Convención Constitucional, Titelman enfatizó que “el destino del presidente Boric está ligado al proceso constituyente. Su firma está en el documento que permitió la existencia del proceso, y si llega a resultar todo esto, su firma también estará en el texto final”.

Sin embargo, llamó a no sobreinvolucrar al mandatario en la Convención, ya que“la Constitución no puede ser resultado de lo que diga el presidente en ejercicio. Es un texto que tiene que pensar en los próximos 20, 30, 40 años”.

Al ser consultado sobre los posibles problemas de que la nueva Carta Magna sea aprobada con un resultado muy cerrado, Titelman sentenció que así es como funciona la democracia: “Hay que tener cuidado con hacerle trampa a las reglas del juego que nosotros mismos nos pusimos. Me recuerda a la gente que dice que las elecciones pasadas no eran válidas porque poca gente participaba. Hay que ser capaces de pujar para que participe la mayor cantidad de gente y el texto constitucional se apruebe con el mayor porcentaje posible, pero no hay que aportillar las reglas del juego antes de que siquiera se vote”.

Te dejamos con la entrevista junto a Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic.