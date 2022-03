Joe Vasconcellos: “En el encierro cuando quería tocar guitarra, me daba mucha pena y no podía”

El cantante nacional Joe Vasconcellos expresó su felicidad tras volver a los escenarios, lo que se va a concretar este fin de semana en Santiago. Además, contó los duros momentos que atravesó en medio de la pandemia y se refirió a la canción que grabó con Mercedes

Uno de los momentos más importantes de la carrera de Joe Vasconcellos, fue cuando tuvo la oportunidad de cantar con la gran Mercedes Sosa. “Mercedes Sosa me invitó a cantar con ella y fue como un regalo, por que me dijo que le gustaban mis canciones. En mi casa era un crossover, a todos les gustaba Mercedes Sosa. Fue un regalo que la vida me dio”.

Sobre cómo se gestó ese dueto, Vasconcellos detalló que “me llamaron y me dijeron que fuera a un hotel y que iba a estar ella. Yo entré y estaba ella sentada frente a sus músicos, y me recibió con mucho respeto y me dice: Joe Vasconcellos, ven para acá. Me dio un abrazo grande y me emocioné. Me marcó profundamente”.

Tras dos años más que complicados para los artistas, Joe Vasconcellos finalmente podrá volver a presentarse sobre un escenario con público. Lo hará este 19 y 20 de marzo a las 8 de la noche en el Aula Magna del CEINA.

En relación con la vuelta a los escenarios, el artista afirma que “el cariño que nos entrega la gente cuando tocamos en vivo es muy lindo. Nuestro lugar es sobre el escenario y si tenemos la oportunidad, lo haremos con todas las ganas“, expresó.

Respecto de los dos años de encierro, dijo que “una pandemia jamás la hubiese imaginado, y el hecho de estar lejos de mi casa, con poca información fue duro. En la pandemia no podía tocar la guitarra, me daba mucha pena y me ponía a llorar”

Las entradas para la vuelta de Joe Vasconcellos a los escenarios están disponibles en Puntoticket.