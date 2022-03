Sebastián Sichel: “Las nuevas generaciones le darán la espalda para siempre a la derecha si es que no construyen una agenda de cambios”

El ex candidato presidencial, Sebastián Sichel, abordó los desafíos de su sector ante los cambios y reformas que a su juicio son necesarias. En diálogo con ‘Quién lo Diría’, desde Italia, el ex ministro y ex presidente del Banco Estado condicionó una vuelta a la política desde la centroderecha.

“Chile llega siempre al mismo choque de trenes: Entre los revolucionarios que quieren un país nuevo y los que se resisten a los cambios”, explicó el ex candidato presidencial de Chile Vamos.

Sobre la derecha en Chile, Sichel considera que: “El error que no puede cometer la derecha, es no entender que si no construyen una agenda de reformas y cambios, las nuevas generaciones de chilenos le darán la espalda para siempre”.

Además, sobre la misma línea, condicionó una eventual vuelta a la política desde la centroderecha. “Si la centroderecha define el camino de quedarse pegados como el Partido Republicano, yo no tengo mucho que hacer ahí“, cerró.